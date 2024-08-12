В Міноборони розповіли, коли з’являться відстрочки в Резерв+ для студентів та багатодітних батьків.

Відстрочки від мобілізації в застосунку Резерв+ для студентів і багатодітних батьків з’являться протягом 2024 року.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, повідомляють “Новини України – НСН”.

Відстрочки в Резерв+: чи зможуть студенти і багатодітні батьки їх отримати

За словами Чорногоренко, особливо важливою є функція автоматичної онлайн-відстрочки, яка буде реалізована через інтеграцію з іншими реєстрами. Перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.

“Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+”, – заявила Черногоренко.

Відстрочка від мобілізації

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким розширилися категорії чоловіків, які мають право на відстрочку. Водночас деякі категорії більше не зможуть її отримати.

Джерело: РБК-Україна.

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