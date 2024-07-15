До 16 липня українці повинні оновити військово-облікові дані. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАП, та у Резерв+. У Міноборони пояснили, чому цей застосунок вимагає повторної реєстрації.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко надала роз’яснення. Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Чорногоренко зазначила, що Резерв+ дійсно може автоматично розлогінювати користувачів. За її словами, це пов’язано із міркуваннями безпеки. Повторна реєстрація вимагається, якщо військовозобов’язані громадяни не заходять у застосунок протягом тижня.

За словами чиновниці, йдеться не про помилку. Це одна з функцій нового сервісу – для захисту даних користувачів.

“Це не баг, а фіча задля вашої безпеки”, – пояснила Черногоренко.

Чому Резерв+ вимагає повторної реєстрації – пояснення Міноборони

Наголошується, що на мобільний додаток зараз фіксують велике навантаження. Але більшість проблем, які з ним виникають, із цим не пов’язані. Причина у помилках, які зафіксовано ще на етапі перенесення інформації з паперових носіїв до реєстру.

“Ми робимо так, щоб застосунок витримував різне навантаження”, – пояснила Катерина Чорногоренко.

Посадовиця запевнила, що робота для виправлення ситуації триває, проблеми намагаються усунути якнайшвидше. З цією метою запустили функцію “Виправити дані онлайн”.

Стало відомо, що свої дані через застосунок Резерв+ встигли оновити майже 2,5 мільйона військовозобов’язаних. У додатку 18 червня з’явився електронний військово-обліковий документ, нещодавно почав відображатися актуальний статус бронювання.

Додаток для оновлення даних також працює за кордоном. Там ним скористалися майже 34 тисячі українців. До реєстру “Оберіг” внесли 340 тисяч записів про бронювання – завдяки оцифруванню відповідних наказів Міністерства економіки.

Заступник міністра оборони України уточнила, що військово-обліковий документ (ВОД) видають на паперовому бланку, а Резерв+ є його електронною версією.

Джерело: dou.ua.

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