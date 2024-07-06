Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на заступника міністра оборони Катерину Чорногоренко.

Як відомо, в Україні нещодавно було запущено мобільний додаток “Резерв+”. За його допомогою всі військовозобов’язані українці можуть оновити свої дані. А незабаром планується додати нову функцію у програму, яка дозволить громадянам деяких категорій автоматично отримати відстрочку від мобілізації та не йти до ТЦК.

Хто отримає автоматичну відстрочку від мобілізації в “Резерв+” – пояснили в Міноборони

За словами Катерини Чорногоренко, у відомстві вважають за необхідне полегшити отримання відстрочки студентам денної форми навчання та батькам трьох та більше дітей.

“Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в Резерв+ – це автоматична відстрочка. Це одна з потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв до ТЦК та збору паперів”, – заявила представниця Міноборони

Чорногоренко додала, що дані про студентів денної форми навчання та багатодітних батьків уже є у реєстрі у тому чи іншому вигляді, тому їм не потрібно буде ходити до ТЦК, щоб оформити відстрочку від військової служби. І навіть якщо держава не зможе отримати дані з РАГСу, то в більшості випадків “закрити кейс” все ж таки можна буде.

Коли саме з’явиться нова функція, Катерина не уточнила, але сказала, що її реалізовуватимуть найближчим часом.

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