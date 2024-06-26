У Міністерстві оборони України розповіли, що статус бронювання від мобілізації з’явиться в затосунку “Резерв+”.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її даними, актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян у додатку “Резерв+”.

При цьому Черногоренко зазначає, що на жаль, залишається високим відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру “Оберіг”.

“Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці. Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру “Оберіг”. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян”, – заявила Чорногоренко.

В “Резерв+” з’явився статус бронювання від мобілізації – Міноборони

Як оновити документ

Натисніть три крапки справа від документу.

Виберіть “оновити документ”.

Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус “Заброньовано” з’явиться в застосунку.

Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в “Резерв+”.

Що робити, якщо ваша бронь не з’явилась в Резерв+?

Частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в “Резерв+””.

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