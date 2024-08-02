Багато військовозобов’язаних оновили свої особисті дані через портал “Резерв+”. Що робити, якщо додаток не бачить відстрочки від мобілізації.

Що робити у такій ситуації, розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі “Юристи.UA”, передають “Новини України – НСН”.

Не у всіх військовозобов’язаних мобільний застосунок “Резерв+” показує дані про оформлену відстрочку. У такій ситуації громадянин має звернутися до ТЦК – особисто чи через адвокатський запит.

“Резерв+” не бачить відстрочки – що робити в такому випадку військовозобов’язаному

Під час процесу масового оновлення військово-облікових даних у деяких військовозобов’язаних громадян виявилися проблеми із актуалізацією даних, зокрема, щодо відстрочки. Так, мобільний застосунок “Резерв+” не завжди показує оформлену військовозобов’язаним відстрочку.

Відповідаючи на питання щодо можливих проблем у такій ситуації, Юрій Айвазян підтвердив, що така ситуація є нештатною.

“На роботі проблем не буде, а от при зустрічі з патрулем можуть бути, оскільки у ВОД та у “Резерв+” немає інформації про відстрочку”, – підкреслив юрист.

Він додав, що у такій ситуації виправити проблему можна або особисто відвідавши територіальний центр комплектування, або направити на адресу ТЦК адвокатський запит.

Як ми повідомляли раніше, Міноборони запустило мобільний застосунок “Резерв+”, через який військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої дані онлайн.

Застосунок запрацював у день набуття чинності оновленого закону про мобілізацію – з 18 травня.

Так, всі чоловіки віком 18-60 років повинні були оновити свої облікові дані. до 16 липня включно.

Через даний застосунок можна оперативно оновити дані та доступ до інформації у реєстрі “Оберіг”. Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру щодо себе

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