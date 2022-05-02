Відповіді на запитання щодо загальної мобілізації – кого заберуть на війну

В Україні з першого дня війни оголошено загальну мобілізацію. При цьому багато громадян так і не знають усіх нюансів закону про призов у воєнний час. Відповіді на запитання щодо загальної мобілізації

Багато чоловіків упевнені, що війна їх не торкнеться. Однак у воєнний час можуть призвати навіть тих, хто ніколи в армії не служив, і жодної зброї в руках не тримав.

Нюанси загальної мобілізації пояснила адвокат Дар’я Тарасенко. Юристка розвінчала найпоширеніші помилкові судження, що стосуються загальної мобілізації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Тих, хто не служив в армії, не призвуть

Це не так. Загальна мобілізація тому і називається, що торкнеться кожного. Просто тих, хто служив, можуть одразу відправити на службу. А тих, хто не служив, спочатку навчатимуть воєнного ремесла. Причому у воєнний час тривалість навчання скоротили до 1-3 тижнів.

На службу можуть призвати лише за місцем прописки

І це також не так. Зараз у країні дуже багато внутрішніх переселенців, які тимчасово змінили місце проживання. У тому числі й чоловіків. Тому всі вони повинні стати на військовий облік за новим місцем проживання та можуть бути призвані.

Власників “білого квитка” не мобілізують

Якщо під “білим квитком” мається на увазі запис у військовому квитку про те, що чоловік “непридатний до служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час”, то зараз саме той воєнний час, коли він виявиться придатним. Тобто, його можуть мобілізувати на службу, але з деякими обмеженнями.

Знятих із військового обліку не мобілізують

Якщо у вашому військовому квитку є запис про те, що ви зняті з військового обліку на підставі наказу 342 Міноборони України від 2006 року, то все одно ви вважаєтеся таким, що перебуває на військовому обліку, і можете бути мобілізовані.

Чоловіків, які мають маленьку дитину, не мобілізують

Наявність маленької дитини не є підставою для звільнення або відстрочення від призову.

Тому, хто має відстрочку від призову, повістку не принесуть

Це зовсім не так. Так, відстрочка від призову є підставою для того, щоб вас тимчасово не призвали. Однак у військкоматі не знають, що у вас є на це підстави. Тому краще заздалегідь повідомити про це військкомат, надавши документи, які це підтверджують.

Особи, які мають право на відстрочку від призову, не можуть бути мобілізовані

Це правда. Їх можуть мобілізувати, однак лише за власним їхнім бажанням. Якщо у вас немає такого бажання, то краще про це повідомити військкомат, причому краще в письмовій формі.

Чим загрожує ухилення від служби в армії під час загальної мобілізації