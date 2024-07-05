Графіки відключення світла 6 липня діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей електроенергії може не бути навіть у світло-сірій зоні.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на ДТЕК.

Як пише компанія, у вечірні години відключення електрики у світло-сірій зоні можуть відбуватись у регіонах:

Києві;

Київській області;

Одеській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області.

Відключення світла 6 липня – для столиці і 6 областей України діятимуть жорсткіші обмеження

В “Укренерго”, своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків, а у решту годин – дві.

В компанії “Укренерго” додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Як відомо, останнім часом графіки відключення електроенергії в Україні діють протягом всієї доби на всій території України, причому світло відключають не лише у “чорних”, а й у “сірих” зонах. Це пов’язано з тим, що через спеку зростає споживання і багато людей включають кондиціонери.

Послабити обмеження можуть через те, що на цей час заплановано вихід із ремонту низки установ.

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