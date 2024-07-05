Графіки відключення світла 6 липня діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей електроенергії може не бути навіть у світло-сірій зоні.
Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на ДТЕК.
Як пише компанія, у вечірні години відключення електрики у світло-сірій зоні можуть відбуватись у регіонах:
- Києві;
- Київській області;
- Одеській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області.
Відключення світла 6 липня – для столиці і 6 областей України діятимуть жорсткіші обмеження
В “Укренерго”, своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків, а у решту годин – дві.
В компанії “Укренерго” додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.
Як відомо, останнім часом графіки відключення електроенергії в Україні діють протягом всієї доби на всій території України, причому світло відключають не лише у “чорних”, а й у “сірих” зонах. Це пов’язано з тим, що через спеку зростає споживання і багато людей включають кондиціонери.
Послабити обмеження можуть через те, що на цей час заплановано вихід із ремонту низки установ.
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