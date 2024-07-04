В Україні завтра, 5 липня, відключення світла відбуватиметься в рамках графіків упродовж усього дня. Можлива відсутність електрики у “сірих” зонах.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК та “Укренерго”.
“5 липня: за вказівкою “Укренерго” графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби”, – сказано у повідомленні ДТЕК.
Можливе відключення світла у “сірих” зонах – як діятимуть графіки 5 липня
У компанії розповіли, що можливі відключення електроенергії у “сірій” зоні у таких регіонах:
- м.Київ;
- Київська область;
- Одеська область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область.
В “Укренерго” уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.
Як відомо, останнім часом графіки відключення світла в Україні діють цілодобово, причому світло відключають не лише у “чорних”, а й у “сірих” зонах. Це пов’язано з тим, що через спеку зростає споживання – багато людей користуються кондиціонерами.
Послабити обмеження можуть через те, що на цей час заплановано вихід із ремонту низки установо
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