В Україні завтра, 5 липня, відключення світла відбуватиметься в рамках графіків упродовж усього дня. Можлива відсутність електрики у “сірих” зонах.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК та “Укренерго”.

“5 липня: за вказівкою “Укренерго” графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби”, – сказано у повідомленні ДТЕК.

Можливе відключення світла у “сірих” зонах – як діятимуть графіки 5 липня

У компанії розповіли, що можливі відключення електроенергії у “сірій” зоні у таких регіонах:

м.Київ;

Київська область;

Одеська область;

Донецька область;

Дніпропетровська область.

В “Укренерго” уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Як відомо, останнім часом графіки відключення світла в Україні діють цілодобово, причому світло відключають не лише у “чорних”, а й у “сірих” зонах. Це пов’язано з тим, що через спеку зростає споживання – багато людей користуються кондиціонерами.

Послабити обмеження можуть через те, що на цей час заплановано вихід із ремонту низки установо

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