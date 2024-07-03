Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Як пояснили у компанії, завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

“З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги,” – сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Як діятимуть відключення світла 4 липня – повідомили в “Укренерго”

Як ми розповідали раніше, в Державній інспекції енергетичного нагляду України пояснили, чому відключення електроенергії можуть не відповідати встановленим графікам.

За словами очільника Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна, у випадку, якщо відключення світла не співпадають з встановленими графіками, потрібно повідомити обленерго. Після цього споживача не відключатимуть від електропостачання під час наступної “сірої зони” у

Він зазначає, що українцям, які мають відключення світла у ті години, коли воно гарантовано повинно бути, треба обов’язково повідомити про це своєму оператору систем розподілу. За словами посадовця, причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика.

“З практики скажу, після того якщо трапилося хибне не ввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях. І тоді при наступній “сірій” зоні уже такого споживача можуть певний час не турбувати, а коштом інших черг, інших груп споживачів, цю ситуацію вирівнювати”, — наголосив Слободян.

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