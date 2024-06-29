Відключення світла 30 червня будуть застосовуватись протягом всього дня і діятимуть по всій території України.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на “Укренерго”.

“30 червня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби”, – сказано у повідомленні.

В компанії зазначили, що в період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений. Актуальні графіки погодинних відключень можна відстежити на сайтах обленерго та їх майданчиках у соцмережах

В “Укренерго” закликали українців споживати світло відповідально у період, коли воно є.

Відключення світла 30 червня – як діятимуть графіки обмежень електроенергії

Як ми повідомляли раніше, в одній з областей запровадили нові графіки відключення електроенергії. Тепер світло у регіоні вимикатимуть максимум по три години.

Йдеться про Чернігівську область.

З 29 червня у Чернігівській області будуть діяти графіки “три на три”, тобто відключення триватимуть максимум по три години. Раніше споживачі могли бути без світла по шість годин.

Ще новини України: Як діятимуть графіки відключення світла 29 червня — «Укренерго»