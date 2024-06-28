Графіки відключення світла 29 червня, завтра, будуть застосовувати протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають «Новини України – НСН».

В «Укренерго» звернулися до абонентів із проханням заощаджувати електроенергію, коли вона є. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Як діятимуть графіки відключення світла 29 червня — «Укренерго»

Як ми повідомляли раніше, На прифронтових територіях мають намір скасувати відключення світла, принаймні, зараз Кабмін працює над цією можливістю. Конкретні райони будуть визначені вже найближчими днями.

Про зміни в методиках відключень світла розповів очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Наразі схема відключень електроенергії дещо змінилася: тепер кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл “тягаря відключень” між областями.

В “Укренерго” очікують, що вже найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.

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