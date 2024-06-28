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Як діятимуть графіки відключення світла 29 червня — «Укренерго»

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Журналіст
Графіки відключення світла 29 червня, завтра, будуть застосовувати протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають «Новини України – НСН». В «Укренерго» звернулися до абонентів із проханням заощаджувати електроенергію, коли вона є. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Як ми повідомляли раніше, На прифронтових територіях мають намір скасувати відключення світла, принаймні, зараз Кабмін працює над цією можливістю. Конкретні райони будуть визначені вже найближчими днями. Про зміни в методиках відключень світла розповів очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький. Наразі схема відключень електроенергії дещо змінилася: тепер кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл “тягаря відключень” між областями. В “Укренерго” очікують, що вже найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.

Графіки відключення світла 29 червня, завтра, будуть застосовувати протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають «Новини України – НСН».

В «Укренерго» звернулися до абонентів із проханням заощаджувати електроенергію, коли вона є. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Як діятимуть графіки відключення світла 29 червня — «Укренерго»

Як діятимуть графіки відключення світла 29 червня — «Укренерго»

Як ми повідомляли раніше, На прифронтових територіях мають намір скасувати відключення світла, принаймні, зараз Кабмін працює над цією можливістю. Конкретні райони будуть визначені вже найближчими днями.

Про зміни в методиках відключень світла розповів очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Наразі схема відключень електроенергії дещо змінилася: тепер кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл “тягаря відключень” між областями.

В “Укренерго” очікують, що вже найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.

Ще новини України: Відключення світла в Україні – чому в різних областях вимикають електрику на різну кількість годин

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