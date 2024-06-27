Відключення світла 28 червня за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Їх будуть застосовувати по всіх областях України.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.
“28 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби”, – зазначається у повідомленні “Укренерго”.
В компанії зазначили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Однак, якщо до графіків будуть застосовані зміни, то “Укренерго” буде повідомляти окремо.
Чи діятимуть графіки відключення світла 28 червня – відповіли в “Укренерго”
Відключення електроенергії в Україні
На прифронтових територіях мають намір скасувати відключення світла, принаймні, зараз Кабмін працює над цією можливістю. Конкретні райони будуть визначені вже найближчими днями.
Наразі схема відключень електроенергії дещо змінилася: тепер кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл “тягаря відключень” між областями.
В “Укренерго” очікують, що вже найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.
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