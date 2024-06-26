Відключення світла 27 червня за графіками відбуватимуться протягом всього дня. У яких областях вони діятимуть.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на “Укренерго”.

“За вказівкою “Укренерго”, 27 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби”, – зазначається у повідомленні.

Обсяги обмежень з 17:00 до 23:00 буде більшими через наслідки масованих атак окупантів по об’єктах енергоінфраструктури.

У випадку, якщо будуть зміни у відключеннях “Укренерго” буде повідомляти окремо.

Відключення світла 27 червня – як діятимуть графіки і в яких областях

Раніше ми розповідали, що з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло.

“Починаючи з суботи 8 червня буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу”, – заявив першоий заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

Зокрема Юрій Власенко зазначив, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин “зі світлом”.

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