25 червня двічі застосують жорсткі відключення світла – що відомо

В Україні 25 червня графіки відключення світла діятимуть цілодобово з 00:00 до 24:00. При цьому двічі буде застосовано посилений режим відключень електроенергії.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Жорсткі відключення світла 25 червня застосують двічі – з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00.

У цей час годин без світла буде більше (наприклад, будуть задіяні “сірі зони” графіків).

У найближчі 2 місяці ситуація не покращиться, кажуть експерти. Енергетики пояснили, що жорсткий режим відключень електроенергії доводиться запроваджувати через ворожі атаки, які призвели до зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію. Енергопостачання критичної інфраструктури обмежуватися не будуть.

Як пояснив СЕО енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через росіян. “Настільки критично, що навіть імпорт на максимумі не вирішує цю проблему”.

“Ми зараз залежимо від сонячного та вітрового покоління, тому відбуваються суттєві коливання протягом навіть одного дня. Наразі йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор”, – зазначив Коваленко.

За його словами, у найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною. Крім вище описаних проблем із генерацією, додається зростання споживання.

“Наразі вже кілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури та інші. Там ще кілька змін, які мають запровадити та він запрацює”, – додав Коваленко..

При цьому слід враховувати, що ситуація може змінитися. Коли протягом доби ситуація покращується, обмеження можуть тимчасово скасовувати. І навпаки – при збільшенні споживання може вводитися додаткові години відключень.

“Укренерго” загалом встановлює ліміти на споживання електроенергії та їх час дії у всіх областях країни. А ось точний графік відключень за адресами чи групами складають та публікують обленерго у кожному регіоні.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Івано-Франківськ, Прикарпаття https://oe.if.ua/uk/sections/ Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Графіки відключень світла оновили у низці регіонів

У Дніпропетровській області оголосили про оновлення графіків стабілізаційних відключень. Новий розклад починає діяти 24 червня з 19.00. Нові графіки складаються із трьох зон (до того було дві, без сірої):

біла – світло є;

сіра – світла немає;

світло-сіра – можливі відключення. Тобто періоди, коли відключення може застосовуватися за командою “Укренерго”, якщо дефіцит в енергосистемі збільшується.

25 червня двічі застосують жорсткі відключення світла – що відомо

При цьому, наголошується, належність адрес до груп не змінилася. Тобто чергу будинків “на відключення” енергетики не змінювали.

Знайти графіки відключень світла в Дніпропетровській області можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Крім того, в чат-ботах компанії в:

“Радимо використовувати саме чат-бот. Тому що на сайті через велике навантаження можуть бути збої в роботі”, – наголосили енергетики.

Також графіки оновили у Київській області (не у Києві). Розподіл по групах у деяких населених пунктах міг змінитися, тому споживачів просять перевірити ще раз розклад. Дізнатися свою групу та час відключень можна на кількох ресурсах:

сайт ДТЕК: “ДТЕК Київські регіональні електромережі“;

чат-боти: ДТЕК КРЕМ;

телефони: (044) 459 07 40 (і той же номер із кодами 067, 099 та 093), 0 800 400 740.

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