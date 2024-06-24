За словами Нагорняка, взимку при температурі повітря 0°С українці будуть зі світлом по 8-10 годин на добу. Можливість відключення електроенергії до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

Про це заявив глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE в понеділок, 24 червня, передають Новини України – НСН.

Яка буде ситуація зі світлом взимку

Сергій Нагорняк важає, що ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти.

“Все буде залежати від того, яка буде зима, які температурні режими будуть. І буде залежати, що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового. І чи будуть нові обстріли, чи не будуть”, — пояснив нардеп.

Відключення світла взимку – ймовірний сценарій озвучив нардеп Нагорняк

Раніше ми розповідали, чому побутовим споживачам вимикають електроенергію на різну кількість годин і як на тривалість відключень впливають ліміти обсягів енергоспоживання.

За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, фактори залежать від специфіки кожного окремого регіону. І головне завдання при складанні графіків відключень – цю особливість враховувати.

Кудрицькій зазначив, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення.

За його словами, є області, у яких дуже сильно розвинута промисловість. А є області, у яких дуже велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів. Система покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати «обласну специфіку».

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