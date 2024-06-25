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Як діятимуть графіки відключення світла 26 червня – розповіли в “Укренерго”

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Журналіст
Як діятимуть графіки відключення світла 26 червня – розповіли в "Укренерго"

В “Укренерго” розповіли, як будуть діяти графіки відключення світла 26 червня в Україні.

26 червня, графіки відключення електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Як діятимуть графіки відключення світла 26 червня – розповіли в “Укренерго”

Як діятимуть графіки відключення світла 26 червня – розповіли в

“Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00”, – йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що жорсткішими будуть обмеження в період з 17:00 до 23:00.

При цьому електропостачання об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Удари по енергетиці України

За останні місяці окупанти завдали до 10 масованих ударів по об’єктах енергоінфраструктури України. Це значно зменшило можливості генерації всередині країни.

Через це компанія “Укренерго” щодня застосовує графіки відключення світла. У будні дні вони останнім часом діють цілодобово.

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