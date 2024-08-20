В Україні заплановані відключення світла 21 серпня. В «Укренерго» повідомили, як діятимуть графіки обмежень енергоспоживання.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

«Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно», – йдеться в повідомленні.

В Укренерго також зазначили, що в інші години обмежень споживання електроенергії не буде.

Також повідомляється, що споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Відключення світла 21 серпня – як діятимуть графіки обмежень

Як ми розповідали раніше, мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

Також повинно бути забезпечено доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин відсутності електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж:

до 1 жовтня 2024 року – 60% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;

до 1 листопада 2024 року – 70% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;

до 1 грудня 2024 року – 80% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;

до 1 лютого 2025 року – 100% базових станцій мобільного зв’язку (крім мікро базових станцій).

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