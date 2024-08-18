В НЕК «Укренерго» повідомили про застосування графіків відключення світла 19 серпня в Україні.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

«Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень», – йдеться в повідомленні команії.

Там також зазначили, що в інші години – без обмежень

Повідомляється, що причиною застосування заходів обмеження є зростання споживання через спеку

Графіки відключення світла повертаються – 19 серпня застосують одну чергу відключень

Раніше в «Укренерго» попереджали про можливі відключення світла вже з наступного тижня через зміну температури повітря і зростання споживання.

За прогнозами синоптиків, очікується підвищення температури повітря до +28-30 градусів по всій території України. Тому диспетчерський центр “Укренерго” прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%.

Як зазначили в компанії, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. Але додаткових обсягів потужності в системі немає.

«У разі значного зростання споживання Диспетчерський центр “Укренерго” вживатиме всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми і компенсації дефіциту. Зокрема, залучатиме аварійну допомогу з європейських країн. За потреби – застосовуватиме заходи обмеження споживання», – зазначили в компанії.

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