В “Укренерго” розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 20 серпня в Україні.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Повідомляється, що 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень

З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно

В інші години – без обмежень

“Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується”, – зазначили в компані.

Відключення світла 20 серпня – як діятимуть графіки обмежень

Як ми розповідали раніше, глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк розповів як діятимуть відключення світла взимку.

За словами Нагорняка, взимку при температурі повітря 0°С українці будуть зі світлом по 8-10 годин на добу. Можливість відключення електроенергії до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

Сергій Нагорняк важає, що ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти.

“Все буде залежати від того, яка буде зима, які температурні режими будуть. І буде залежати, що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового. І чи будуть нові обстріли, чи не будуть”, — пояснив нардеп.

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