В Україні посилять відключення світла 21 червня. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Укренерго.

“Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим”, – йдеться у повідомленні

Відключення світла 21 червня в Україні посилять – Укренерго

Енергетики зазначили, що причиною є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак окупантів на об’єкти енергосистеми.

“Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах”, – зазначили в “Укренерго”.

Ситуація зі світлом в Україні

З початку весни армія РФ постійно атакують енергоінфраструктуру України дронами та ракетами.

Вже сталося сім таких ворожих атак. Зокрема остання відбулась 20 червня. Було атаковано об’єкти енергетики у кількох областях.

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