Починається важкий період: як 17 червня діятимуть графіки відключень світла

Як 17 червня діятимуть графіки відключень світла, розповіли в «Укренерго». Тут попередили українців про початок важкого періоду.

17 червня по всій території України обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, передають Новини України – НСН.

Як 17 червня діятимуть графіки відключень світла

Побутові та промислові споживачі відчують їх дію з 8:00 до 24:00.

Енергетики звертають увагу на те, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

При цьому вони обіцяють, що об’єкти критичної інфраструктури відключати не будуть.

Обмеження пов’язані з прогнозованим зростанням енергоспоживання на початку робочого тижня.

Зазначимо, що українців попередили про більш складну ситуацію зі світлом, починаючи з цього тижня.

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, так триватиме, орієнтовно, до кінця липня.

Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими… Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання, – сказав Володимир Кудрицький

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