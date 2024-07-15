В Україні графіки відключення світла 16 липня будуть застосовувати цілодобово. Коли діятимуть жорсткі обмеження?

Обмеження діятимуть з 00:00 до 24:00. А найжорсткіший режим застосують з півночі до 2 ночі та з 16:00 до опівночі.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго“.

“З 00:00 до 2:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черг”, – йдеться у повідомленні.

Чотири черги відключень означає найжорсткіший режим застосування графіків з максимальною кількістю годин без світла на добу.

Відключення світла 16 липня – коли застосовуватимуть найжорсткіші обмеження

Під час планових відключень світла компанія “Укренерго” щодня оголошує, скільки черг відключатимуть одночасно у кожній області. Наприклад, 16 липня це три та чотири черги.

Варто зазначити, що це суто технічна інформація для обленерго. Але українцям слід розуміти: чим більше черг, тим більше годин без світла буде у вказану добу.

Однак існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього:

1 черга – 4 години відключень на добу (сумарно з 24 годин);

2 черги – 8 годин обмежень на добу;

3 черги – 12 годин без світла на добу;

4 черги – до 16 годин обмежень на добу.

Різні обленерго по-різному розподіляють цей час між своїми споживачами. Наприклад, у ДТЕК (Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області) існують так звані світло-сірі зони у графіках. Коли оголошено про застосування 1-2 черг, світло у них є. А коли 3 і більше черг – світла немає.

У темно-сірих зонах відключення є завжди, доки діють графіки.

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