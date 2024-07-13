В “Укренерго” розповіли, як застосовуватимуть графіки відключення світла 14 липня і які обмеження діятимуть.

Завтра, 14 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК та “Укренерго“.

Висока ймовірність застосування світло-сірих зон – як діятимуть графіки відключення світла 14 липня

Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби.

Як повідомили в “Укренерго”, з 07:00 і до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, а в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

Ситуація зі світлом в Україні

В Україні спостерігається дефіцит електроенергії у зв’язку з аномально високою температурою та масованими атаками окупантів. Чекрез це довелося ще більше зменшити час, коли світло доступне для споживачів.

Енергетики застосовують так звану систему чергування для обмеження споживання електроенергії. Так, якщо припустити, що потрібно вимикати 5 черг споживачів одночасно, то світло буде доступно лише 4 години на добу.

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