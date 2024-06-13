По всій території України діятимуть графіки відключення світла 14 червня. В які години будуть діяти обмеження електрики.

Завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.

Повідомляється, що завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

В компанії також уточнили, що електропостачання не обмежуватимуться для критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб.

Відключення світла 14 червня – як завтра діятимуть графіки

Графіки відключень світла

Графіки відключення світла в Україні діють з 14 травня через складну ситуацію в енергетичній системі. Внаслідок атак Росії є дефіцит електрики в нашій країні.

Цього тижня ситуація покращилася, тому графіки діють не всю добу, а лише протягом кількох годин

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