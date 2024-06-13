По всій території України діятимуть графіки відключення світла 14 червня. В які години будуть діяти обмеження електрики.
Завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.
Повідомляється, що завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.
В компанії також уточнили, що електропостачання не обмежуватимуться для критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб.
Відключення світла 14 червня – як завтра діятимуть графіки
Графіки відключень світла
Графіки відключення світла в Україні діють з 14 травня через складну ситуацію в енергетичній системі. Внаслідок атак Росії є дефіцит електрики в нашій країні.
Цього тижня ситуація покращилася, тому графіки діють не всю добу, а лише протягом кількох годин
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