Відключення електроенергії влітку в Україні – на скільки вимикатимуть електрику

В Україні можливі відключення електроенергії влітку через збільшення навантаження на енергосистему та ремонтні роботи. На який термін вимикатимуть електрику

Вимкнення світла влітку складатимуть не більше 2-3 діб.

Про це розповів у коментарі OBOZREVATEL колишній міністр енергетики України Іван Плачков. Він радить українцям поки що не продавати генератори та повербанки.

Про це розповідає НСН.

“Перш за все, влітку збільшуватиметься навантаження, споживання електроенергії, а “Укренерго” треба ремонтувати дуже багато об’єктів. Але для того, щоб їх ремонтувати, потрібно їх вимикати. Тому це буде пов’язано виключно з ремонтом, реконструкцією, підготовкою до опалювального сезону. І це, якщо не буде ще руйнувань від якихось додаткових ракетних ударів”, – сказав ексміністр.

В Україні можливі відключення електроенергії влітку

На скільки вимикатимуть електрику влітку?

Терміни відключень світла залежатимуть від обсягів робіт на енергооб’єктах і конкретної ситуації. За словами Плачкова, ремонтні роботи на деяких об’єктах можуть тривати доволі довго, але термін не перевищить 2-3 доби.

“На деяких об’єктах обсяг робіт буде достатньо великий, але я не думаю, що це буде більше 2-3 діб. Думаю, це будуть віялові відключення. А так, для ведення ремонтних робіт у основному світло вимикається десь на 8 годин, максимум – на 12”, – пояснив ексглава Міненерго.

Нагадаємо, уночі 3 квітня, росіяни запустили по Україні 26 іранських дронів. 21 ударний безпілотник українські захисники збили. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків. Про це повідомили в Повітряних силах.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь».

Таким чином, це була вже третя масована повітряна атака росіян за шість днів. Попередні два напади – у ніч на 28 квітня та 1 травня – вони застосовували не лише БпЛА, а й ракети.

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