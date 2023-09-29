В Україні влада може заборонити відключати світло 6 категоріям вразливих громадян. Тобто в разі аварійних вимкнень електроенергії, таких споживачів мають заживити у першу чергу

Міністерство соціальної політики розробило проєкт урядової постанови, у якій також пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям населенн

Про це повідомляє НСН.

Відключення електроенергії – в Україні можуть заборонити відключати світло 6 категоріям громадян

Мінсоцполітики пропонує виділити 6 категорій вразливих громадян:

отримувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами субсидій;

особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім’ї, які мають під опікою 3-х чи більше дітей і не є одержувачами субсидій;

побутові споживачі електроенергії, які перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медообладнання, що живиться від електричних мереж (має підтверджуватися відомостями та документами) і не є одержувачами субсидії.

При цьому для встановлення статусу вразливого споживача громадянам буде потрібно звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік і застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

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