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Атаки на енергетичну інфраструктуру – стало відомо, за якої температури взимку можуть відключати світло

Журналіст
Атаки на енергетичну інфраструктуру – стало відомо, за якої температури взимку можуть відключати світло
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Окупанти вже розпочали атаки на енергетичну інфраструктуру України. Перші ракети прилетіли минулого тижня. У зв’язку з цим виникає питання, за якої температури взимку можуть відключати світло

Про це розповідає НСН з посиланням на TELEGRAF

Із питанням про стан енергосистеми “Бізнес-Телеграф” звернувся до експертів. Так, наприклад, старший аналітик компанії Dragon Capital Денис Саква вважає, що особливість цього опалювального сезону полягає в тому, що ми входимо до нього меншим запасом міцності через втрачені або пошкоджені енергоб’єкти та електромережі, які поступово відновлюємо.

Атаки на енергетичну інфраструктуру – стало відомо, за якої температури взимку можуть відключати світло

Атаки на енергетичну інфраструктуру – стало відомо, за якої температури взимку можуть відключати світло

“Гарна новина в тому, що система ППО працює набагато краще та підсилюється новітніми системами. Але графіки відключень світла почнуть працювати в разі результативних обстрілів.

“Без обстрілів ми можемо пройти зиму без значного дефіциту. Та бізнесу все ж треба мати резервні джерела живлення. Це потрібно для попередження аварій в разі відключення світла”, — радить Саква з Dragon Capital.

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, якщо атаки не будуть результативними і вдасться зберегти енергосистему від серйозних пошкоджень, то до температури 7 градусів за Цельсієм у нас може не бути відключень.

“За мінус 10-12 буде працювати доволі м’який графік відключень — три-чотири години без світла на добу”, — каже експерт.

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