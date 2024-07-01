В компанії “Укренерго” розповіли, як застосовуватимуть графіки відключення електроенергії 2 липня в Україні.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 2 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень одночасно протягом усієї доби”, – йдеться в повідомленні компанії.

Відключення електроенергії 2 липня – як діятимуть графіки обмежень завтра

Там уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.

В “Укренерго” також закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є.

Як відомо, в Україні під час спеки значно зростає споживання електроенергії. Це пов’язано з тим, що багато людей користуються кондиціонерами.

Останніми днями температура повітря по всій країні підвищилася до 30+ градусів.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах

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