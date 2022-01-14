З квітня 2022 року оператор мобільного зв’язку в Україні Vodafone почне продавати нові SIM-карти – формату half-sized

У нових SIM-карт від Vodafone буде зменшено розмір утримувача. Це дозволить значно знизити споживання пластику та спростити логістику компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Особливість формату half-sized є SIM-карта, у якої розмір утримувача зменшено вдвічі. За розрахунками компанії , зменшення розміру для SIM-карт удвічі дозволить лише за рік заощадити до 15 тонн пластику. Таким чином компанія зробить істотний внесок у захист планети від забруднення.

“Використовуваний нині класичний утримувач SIM-карти має стандартний розмір банківської картки (86 х 54 мм). Пропонований новий формат утримувача – вдвічі менший (43 х 54 мм). Перехід на формат half-sized SIM дозволить “Vodafone Україна” знизити споживання пластику вдвічі. Також це спростить логістичні процеси – для цих карток знадобиться вдвічі менше пакувальних матеріалів та місць для їх зберігання”, – йдеться у повідомленні мобільного оператора Vodafone.

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