Вже з наступного року в Україні змінюється багато правил оподаткування. Зміниться податок на продаж нерухомості – від чого буде залежати сума

Зокрема, податок на продаж нерухомості залежатиме від того, який за рахунком об’єкт нерухомості реалізує продавець протягом року. А також, скільки років він володів цим об’єктом до моменту продажу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Про те, як залежатиме податкова ставка від цих факторів, розповіла адвокат Олександра Федоренко.

Отже, якщо власник продає перший об’єкт нерухомості на рік, і він володів цим об’єктом понад 3 роки, то нічого платити не доведеться.

А от якщо власник продає першу за рік квартиру, але вона належала йому менше 3 років, то йому вже доведеться заплатити з неї 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Такі самі податки (5%+1,5%) доведеться сплатити і з другої угоди за рік. За умови, що другою квартирою він володів понад 3 роки.

При цьому якщо він продає другу квартиру, якою володів менше трьох років, то доведеться вже заплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

Що стосується продажу третьої і наступних квартир протягом одного року, то з цих продажів береться 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

“Якщо йдеться про продаж другого об’єкта житлової нерухомості за рік, якщо продавець був його власником три роки і більше, то ставка оподаткування становитиме 5%. У тому випадку, якщо відбувається другий і подальші продажі іншої нерухомості (нежитлової нерухомості або житла, що перебувало у власності продавця менше трьох років) або третій чи наступні продажі житла, що перебувало у власності продавця понад три роки, ставка податку дорівнюватиме 18%”, — роз’яснила юрист.

Отже, виходить так:

Перший продаж житла у році:

якщо продавець володів квартирою понад 3 роки, то ставка податку на продаж житла буде нульовою;

якщо володів менше 3 років, то 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Другий продаж житла у році:

якщо володів понад 3 роки, то 5% ПДФО та 1,5% військового збору;

якщо володів менше 3 років, то 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Третій і більше продаж на рік:

із цих продажів сплачується 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

При цьому слід пам’ятати, що всі ці податки сплачуються не з повної виручки від продажу квартири, а з різниці між вартістю продажу та ціною, за яку продавець її купив свого часу.

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