Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні підвищують тарифи на мобільний зв’язок для абонентів. Київстар, Vodafone та lifecell збільшать вартість своїх послуг з 1 січня 2022 року

Українці відчули підвищення тарифів на зв’язок та інтернет у грудні 2021 року, але у 2022 році Київстар, Vodafone та lifecell увійдуть із оновленими тарифними планами. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, Київстар змінить умови тарифу Smart, вартість якого з 1 січня зросте на 50 гривень. Але за цю доплату абоненти оператора отримають додаткові 80 хвилин для дзвінків на інші мережі, включаючи дзвінки за кордон. Для всіх користувачів бізнес-сервісів Київстар вартість хвилини переадресованого дзвінка з номера 0-800 зросте в середньому на 10%. Послуга розсилки SMS Комерційного контакт-центру складатиме 0,55 грн за одне повідомлення.

Vodafone також запланував підвищення тарифів. Так, вартість місячного пакету тарифу Vodafone 4G Smart XS зросте до 55 гривень (замість 45 грн), підвищення становитиме більш ніж на 20.

Стільниковий оператор lifecell з 1 січня 2022 року зупиняє дію акції у тарифі “Українці-Разом!”, тому знижка в розмірі 10% буде відключено. Наприкінці грудня оператор також припинив нарахування 1 хвилини вихідного дзвінка за кожні 3 хвилини міжнародного дзвінка в послузі “Міжнародне спілкування”.

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