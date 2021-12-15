В Україні з’явилася онлайн-карта використання надр: про що можна дізнатися

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онлайн-карта использования недр

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 14 грудня презентувала онлайн-карту використання надр України.

З її допомогою українці можуть, зокрема, дізнатися, кому належать видобувні компанії, термін дії дозволів, ренту, що нараховується, і її сплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО, передає NNS.

“Секретар РНБО Олексій Данілов у вівторок (14 грудня – ред.) В Офісі президента України представив систему моніторингу користування надрами в рамках інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни “СОТА”,йдеться в повідомленні.

онлайн-карту використання надр

Зазначається, що основу системи моніторингу надр становить ГІС-портал. На ньому представлена і автоматично оновлюється інформація:

  • про спецдозволи на користування надрами;
  • кінцевих власників та засновників компаній, які є власниками спецдозволів;
  • умовах видачі та історії зміни статусів, територій, де розташовані Надра;
  • видобутку за останній рік і за весь час дії дозволу;
  • родовищах корисних копалин, свердловинах нафти і газу;
  • нарахованої рентної плати на спецдозвіл та її сплата.

Онлайн-карту використання надр України можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в середині вересня РНБО доручила СБУ перевірити законність отримання дозволів компаній нафтогазової промисловості.

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