Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 14 грудня презентувала онлайн-карту використання надр України.
З її допомогою українці можуть, зокрема, дізнатися, кому належать видобувні компанії, термін дії дозволів, ренту, що нараховується, і її сплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО, передає NNS.
“Секретар РНБО Олексій Данілов у вівторок (14 грудня – ред.) В Офісі президента України представив систему моніторингу користування надрами в рамках інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни “СОТА”,йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основу системи моніторингу надр становить ГІС-портал. На ньому представлена і автоматично оновлюється інформація:
- про спецдозволи на користування надрами;
- кінцевих власників та засновників компаній, які є власниками спецдозволів;
- умовах видачі та історії зміни статусів, територій, де розташовані Надра;
- видобутку за останній рік і за весь час дії дозволу;
- родовищах корисних копалин, свердловинах нафти і газу;
- нарахованої рентної плати на спецдозвіл та її сплата.
Онлайн-карту використання надр України можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, в середині вересня РНБО доручила СБУ перевірити законність отримання дозволів компаній нафтогазової промисловості.
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