В Україні через обстріли ворогом енергоструктури вводяться відключення електрики. Коли і де вимикатимуть світло 21 червня розповіли в «Укренерго».

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Укренерго»

Упродовж 21 червня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть по всій території Україні з 00:00 до 24:00 годин.

Повідомляється, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населеня обмежувати на будуть.

В «Укренерго» зауважили, що з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

В «Укренерго» відповіли, коли і де вимикатимуть світло 21 червня

Раніше ми розповідали, що з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло.

“Починаючи з суботи 8 червня буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу”, – заявив першоий заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

Власенко пояснив, що з 9 червня оператори самостійно будуть забезпечувати введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт.

Зокрема Юрій Власенко зазначив, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин “зі світлом”.

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