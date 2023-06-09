В компанії Укренерго повідомили про нові наслідки підриву Каховської ГЕС. У енергосистемі виник дефіцит потужності. Що про це відомо розповідає НСН
7 червня Україна була змушена запросити аварійну допомогу з Європи, щоб пройти вечірній пік споживання
Про це повідомила пресслужба Укренерго
«Поки що ситуація в енергосистемі залишається непростою. Є певний дефіцит потужності, навіть учора ввечері Укренерго було змушене активувати аварійну допомогу з Європи, щоб пройти максимум вечірнього споживання», — сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
«Саме тому ми закликаємо українських споживачів ставитись економно до енергоресурсів, економно споживати електроенергію, особливо у години вечірнього максимуму — з 6 до 10 вечора», — додав він.
В Укренерго повідомили про нові наслідки підриву Каховської ГЕС
В Укренерго уточнили, що країна ухвалила аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, і зазначили, що це не комерційний імпорт, а міра екстреного реагування.
Також у компанії зазначили, що через затоплення без світла залишаються 20 тисяч абонентів Херсонської області.
Як відомо, 6 червня війська Росії підірвали Каховську ГЕС, яку контролюють більше року. Містам і селам нижче Дніпром загрожує затоплення. Постраждає також лівобережжя регіону, яке контролюють окупанти.
Також на ранок 8 червня середній рівень підтоплення після підриву Каховської ГЕС становить 5,61 метра. Вода продовжує прибувати. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.
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