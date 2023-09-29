В Україну завезли небезпечні соуси з бацилою – що треба знати

В Україну завезли небезпечні соуси з бацилою Вacillus cereus, яка може спричинити діарею та блювання

Про це повідомляє НСН із посиланням на сайт Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Звідки та куди привезли небезпечні соуси з бацилою

Так, соуси виготовлені компанією Lekkerkerker Food, яка знаходиться у Нідерландах. У харчових добавках виявили Bacillus cereus, яка дуже токсична та небезпечна для здоров’я.

Вacillus cereus – це умовно-патогенний грампозитивний мікроорганізм, який продукує токсини. Він може спричинити харчові отруєння та захворювання шлунково-кишкового тракту, вражати центральну нервову систему, провокувати розвиток ендокардиту та септицемії.

Вacillus cereus асоціюється із вживанням гамбургерів, а також рису. Ентеротоксини викликають блювотний та діарейний синдром. Інкубаційний період від 1 до 12 годин. Медики застосовують для лікування регідраційну терапію.

Одержувач продукції – компанія “Ян Дженерал Продактс Україна”. Вона заснована естонською компанією “Норс Іст Трейдінг”, юридична особа знаходиться у Києві (проспект Повітрофлотський 66).

За законодавством, оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати харчові продукти, які знаходяться в обігу, якщо встановлено, що вони можуть зашкодити здоров’ю людини.

У разі виявлення небезпечного соусу споживачів закликали звертатись до Держпродспоживслужби за адресою: місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 20. Також можна зателефонувати за номером: (0352) 52-10-10.

Чим небезпечний соус

Як пояснили у службі, Bacillus cereus є умовно патогенним мікроорганізмом, що продукує токсини. Він вражає центральну нервову систему та може викликати поодинокі харчові отруєння, а також:

шлункові захворювання;

септицемію;

ендокардит.

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