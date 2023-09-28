Які продукти не можна розігрівати ні в якому разі – перелік з 9 найменувань

Лікарка розповіла, які продукти не можна розігрівати ні в якому разі, що відбувається при повторному нагріві їжі і які це може мати наслідки для здоров’я.

Спеціалістка з безпеки харчових продуктів, доктор Стейсі Дювенаж з Інституту природних ресурсів Грінвічського університету в Лондоні зазначила, що деякі страви не можна розігрівати, як би зручно це не було, передає НСН.

“У надії скоротити харчові відходи залишки їжі часто залишають для другого прийому їжі. Однак слід бути дуже обережними при розігріві, щоб запобігти харчовому отруєнню та зберегти поживні властивості”, нагадала Дювенаж.

За її словами, є дев’ять продуктів, з якими потрібно бути особливо обережними, вживаючи їх в їжу через день-два після приготування.

Рис

Першим у списку стоїть будь-яка страва з рисом – наприклад, каррі, різотто та інше, тому що сирий рис містить бактерію Bacillus cereus. За словами доктора, хоча під час приготування їжі бактерія повинна загинути, але можуть залишитися спори.

“Ці спори можуть пережити процес приготування, а потім почати рости при кімнатній температурі. Цей вид бактерій здатний виробляти токсин, який може призвести до харчового отруєння”, попередила Дювенаж.

Бактерія може викликати блювоту і діарею, які також можуть супроводжуватися болями в шлунку. Хоча це дуже рідкісні випадки, але було зареєстровано кілька випадків смерті, викликаних Bacillus cereus.

За її словами, щоб уникнути проблем, рис необхідно поставити в холодильнику протягом двох годин після приготування. Потім його слід зберігати не більше 24 годин і нагрівати принаймні до 74°C перед повторним вживанням.

Яйця

Дювенаж зазначила, що яйця не слід розігрівати. Цей багатий білком продукт слід вживати тільки холодним протягом 24 годин після приготування.

“Яйця популярні у всьому світі, оскільки вони зручні, доступні та корисні, але їх не слід розігрівати. Це призводить до окислення білків, що може привести до присутності в їжі канцерогенних речовин”, додала докторка.

Гриби

За словами доктора Дювенажа, повторне нагрівання грибів може зруйнувати білок і всі поживні речовини. Ймовірно, вони набудуть неприємного смаку і не принесуть користі для здоров’я, а також можуть викликати нездужання.

Якщо їх зберігати при кімнатній температурі занадто довго, то можуть виникнути болі в животі або інші проблеми з травленням. У важких випадках ситуація може стати більш небезпечною.

“Як і яйця, при повторному нагріванні грибів білки окислюються і можуть з’явиться канцерогенні речовини, які потенційно можуть викликати рак”, йдеться в повідомленні.

Шпинат

Шпинат та капуста корисні, поки їх не розігріють. Хоча ці овочі повинні бути частиною здорового раціону, слід уникати їх нагрівання.

“Нітрозаміни, які є канцерогенними сполуками, можуть утворюватися в цих овочах при нагріванні при високих температурах або при повторному нагріванні”, додала експертка.

Ці речовини підвищують ризик виникнення раку стравоходу, шлунка та носоглотки.

Картопля

Картопля є основною їжею у всьому світі – вона дешева і багата вітамінами та мінералами. Але після приготування, охолодження і розігрівання організму стає складніше її перетравлювати. У картоплі можуть бути присутніми ряд небезпечних бактерій, якщо її не використовували протягом декількох годин після приготування

“Смертельні токсини, що виробляються бактерією Clostridium botulinum не зникають при повторному нагріванні”, зазначила Дювенаж.

Ботулізм, який викликають ці токсини, становить небезпеку для життя через ураження головного та спинного мозку. Спочатку вони викликають нудоту, блювоту, діарею, але без лікування можуть викликати м’язову слабкість і параліч. За даними Національної служби охорони здоров’я, ботулізм призводить до опущення повік, затуманення зору, утруднення ковтання, нечіткої мови та проблем з диханням. Це захворювання вимагає негайної медичної допомоги.

Морепродукти

“Розігріті морепродукти можна безпечно вживати, але необхідно дотримуватися обережності при приготуванні і зберіганні після приготування”, сказала докторка.

Люди повинні якомога швидше поставити морепродукти в холодильник і з’їсти протягом 24 годин. Це збереже їх якість, смак і захистить від харчового отруєння.

Курка

Як правило, розігріту курку можна вживати, але важливо переконатися, що вона нагріта до потрібної температури.

“Щоб вбити присутні бактерії, найтовстіша частина страви повинна нагрітися до температури в 75°C. Хороша ідея – використовувати термометр для м’яса, щоб перевірити температуру і забезпечити ретельний нагрів”, пояснила Дювенаж.

В іншому випадку збільшується ризик різних харчових захворювань.

Агентство з харчових стандартів повідомляє: “Розігрівання означає повторне приготування їжі, а не просто нагрівання. Завжди нагрівайте їжу, поки вона не стане гарячою і лише один раз”.

Масло

За словами доктора Дювенаж, розігрівання їжі, приготовленої на оливковій, лляній або рапсовій олії, може призвести до утворення акриламіду, який є природним побічним продуктом процесу приготування або нагрівання. Лабораторні випробування показують, що акриламід викликає рак у тварин і може викликати це захворювання у людей,

“В якості запобіжного заходу ми рекомендуємо скоротити кількість акриламіду, який ми споживаємо”, зазначено в повідомленні.

Проблема виникає через дим, який утворюється.

“Чим більше масла нагрівається, тим нижче температура, при якій утворюється дим”, додала докторка.

Дитяче харчування та молоко

Дитяче харчування, грудне молоко та суміші слід нагрівати лише один раз.

“Якщо ваша дитина не з’їла всю порцію одразу, то вона може містити бактерії з рота дитини. Коли дитяче харчування розігрівається, воно може не досягти температури необхідної, щоб вбити ці бактерії, а це може викликати захворювання. Грудне молоко і молочні суміші не слід повторно нагрівати, оскільки поживні речовини руйнуються. Суміш слід розігрівати тільки в тому випадку, якщо вона зберігалася в холодильнику протягом двох годин після приготування. Грудне молоко може втратити свій смак і поживні речовини при повторному нагріванні, в результаті чого діти іноді відмовляються від материнського молока”, підсумувала Дювенаж.

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