В Україну прибула перша броньована автівка швидкої допомоги для евакуації поранених – МОЗ

Перша броньована автівка швидкої допомоги для евакуації поранених військових прибула в Україну. Невдовзі її відправлять у райони ведення бойових дій

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, передає НСН.

Броньовані «швидкі» мають високу прохідність і можуть дістатися до тих ділянок фронту, куди не може доїхати звичайна «швидка». Крім того, завдяки бронюванню, яке відповідає балістичним стандартам НАТО, автомобілі захищені від уламків і вибухів.

«Екіпаж та поранений, якого евакуйовують, убезпечені від травм у випадку наїзду на міну, що є дуже важливим в умовах бойових дій», — зазначили в МОЗ.

У разі сильних пошкоджень шини, «швидкі» можуть їхати на «спущеному колесі» ще від 50 до 150 км.

Автомобілі закупили за кошти, зібрані на фандрейзинговій платформі United24. Оскільки кількість таких машин у світі обмежена, то їх виготовляли в Канаді за спеціальним замовленням МОЗ України.

Раніше в Україну відправили 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari. Їх передала українська громада Люксембургу.

В Україну прибула перша броньована автівка швидкої допомоги для евакуації поранених

Що таке United24?

Це фандрейзингова платформа для збору пожертв на підтримку України, яку запустили 5 травня 2022 року. Усі охочі з будь-якої країни можуть пожертвувати гроші та отримати звіт щодо зібраних коштів.

Гроші надходять на офіційні рахунки НБУ, прив’язані до міністерств. Пожертвувати можна на один із трьох напрямів: армію та розмінування, гуманітарну й медичну допомогу або на відбудову України. Нацбанк звітує про збір раз на день, а міністерства звітують про розподіл та використання грошей раз на тиждень.

Амбасадорами платформи вже стали футболіст Андрій Шевченко, тенісистка Еліна Світоліна, сценарист Лієв Шрайбер, співачка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера в «Зоряних війнах» та інші.

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