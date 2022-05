В Україну потрапило небезпечне дитяче харчування для немовлят: які партії вилучають з продажу

В Україну потрапило небезпечне дитяче харчування для немовлят. Воно містить у собі харчову інфекцію, що викликає негативні наслідки для здоров’я новонароджених дітей. Інфекцію містить не вся продукція цього виробника, а лише певні партії, які зараз оперативно вилучають з торгових точок

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, посилаючись на інформацію¸ розповсюджену по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У цій інформації йдеться про небезпечне харчування для немовлят виробництва США. Саме звідти потрапили в Україну небезпечні дитячі суміші двох видів. Зараз постачальник, який їх завіз, терміново відкликає цю продукцію з торгових точок, де її можуть продавати. Крім того, Держпродспоживслужба застерігає споживачів, які могли вже придбати це харчування для своїх малюків, бути обережними та звернути увагу на номери серій. Адже саме продукція із цих серій містить небезпеку.

“ТОВ “Кратія ЛТД” ініціювало добровільне відкликання функціонального дитячого харчування – суха суміш на основі амінокислот “Сімілак Елекеа”/”Similaс Elecare” для дітей з тяжкими формами харчової алергії від народження 400 грамів та функціонального дитячого харчування, дитяча суха суміш початкова гіпоалергенна “Сімілак Аліментум від народження” для дітей від народження/”Similaс Alimentum from birth” for children from birth. Відклик розповсюджується лише на продукцію із номерами серій, вказаних у листі”, – повідомили у Держпродспоживслужбі.