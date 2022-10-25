В Україні зросла допомога з вагітності та пологів – який розмір виплат

Допомога з вагітності та пологів в Україні зросла. Незважаючи на військовий стан, Фонд соціального страхування продовжує фінансувати декретні виплати та допомогу вагітним українкам. Навіть у разі виїзду за кордон, застраховані в Україні жінки мають право на отримання допомоги

З початку 2022 року близько 80 тисяч українок звернулися до Фонду соціального страхування України за допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами. Розмір виплат зріс майже до 50 000 гривень.Усі вони одержали свою допомогу вчасно.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Допомога з вагітності та пологів фінансується Фондом та виплачується застрахованій особі в повному обсязі одним платежем на основі листка непрацездатності, який створюється на 30-му тижні вагітності. Розмір допомоги розраховується шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці по вагітності та пологах. Зазвичай вона триває 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

Однак у разі передчасних, багатоплідних пологів або виникнення ускладнень додатково до основного видається листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за кошти ФССУ.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами від Фонду компенсує 100% втраченої заробітної плати (доходу) незалежно від тривалості страхового стажу жінки.

Жінкам, які протягом 12 місяців перед настанням вагітності мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше розміру допомоги, розрахованої з дворазового розміру мінімальної заробітної плати.

Непрацюючим жінкам, які не є ФОПами та не сплачують ЄСВ, виплачується допомога у зв’язку з вагітністю у розмірі не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня ця сума становить щонайменше 650 грн на місяць.

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