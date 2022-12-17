В Україні змінилися правила щодо залучення безробітних до суспільних робіт

Безробітних громадян в Україні залучають до суспільних робіт. Відповідним рішенням уряду змінилися правила залучення безробітних до «Армії відновлення»

Про це поінформували у Міністерстві економіки України, розповідає НСН

Відповідно до ухваленої постанови, розширили повноваження військових обласних адміністрацій щодо залучення безробітних до суспільних робіт.

Правила залучення безробітних до суспільних робіт в Україні змінилися

Тепер документ дозволяє:

військовим адміністраціям бути більш самостійними в залученні працездатних громадян до виконання суспільно корисних робіт;

адміністрації зможуть самостійно визначати види суспільно корисних робіт, які необхідні в тих чи інших населених пунктах.

При цьому залучати безробітних до суспільних робіт у небезпечних умовах можна виключно за письмової згоди таких громадян.

Загалом в рамках проєкту “Армія відновлення” до суспільно корисних робіт залучили понад 3,3 тис. українців. На реалізацію проєкту наступного року передбачено 154 млн гривень.

В Україні поменшала кількість безробітних, яких тепер долучають до відновлення країни. На кінець осені налічувалося понад 200 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня.

Чим займається “Армія відновлення” і скільки за це платять