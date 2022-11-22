Як змінити професію з офісної на робітничу та знайти добре оплачувану роботу під час війни.

Розповідає OBOZREVATEL разом з OLX Робота, передає NNS.

Понад третина українців втратила робочі місця з 24 лютого, свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг” у жовтні. З тих, хто мав роботу до повномасштабної війни, наразі працює лише 61%. Найбільше постраждали офісні працівники: менеджери, секретарі, турагенти. Знову влаштуватися за спеціальністю вони не можуть, або ж розуміють, що на це знадобиться багато місяців.

Водночас у робітничих професіях відкрилися гарні перспективи. З’являється все більше вакансій будівельників, продавців, охоронців тощо.

OBOZREVATEL розпитав Марію Абдулліну, керівницю OLX Робота – лідера серед сервісів для пошуку роботи у сфері робітничих вакансій в Україні, – а також інших експертів та психологів, чому варто розглянути перехід з “офісної” сфери у робітничу, як обрати нову професію і як увійти в неї правильно.

5 галузей, де роботодавці все частіше шукають спеціалістів

“Сьогодні ринок вакансій відновився, за нашими даними, на 52%. Це гарний показник у порівнянні з шоковим падінням на понад 90% у березні”, зауважує керівниця OLX Робота Марія Абдулліна.

Попри позитивні тенденції відновлення все ще є неоднорідним: десь потребують фахівців більше, а десь менше. При цьому найкраща динаміка наразі спостерігається серед пропозицій для так званих “блакитних комірців”.

“На прикладі сервісу OLX Робота ми бачимо відновлення на 83% кількості вакансій в жовтні 2022-го порівняно з жовтнем минулого року. Це ще раз підтверджує: сегмент робітничих спеціальностей є наразі динамічним та затребуваним”, впевнена Марія.

За даними сервісу ОLX Робота, станом на жовтень цього року відбулося зростання кількості вакансій у робітничих галузях:

Логістика – на 7%;

СТО/автомийки – на 36%;

Будівництво, облицювальні роботи – 20%;

Кол-центри, телекомунікації – 18%;

Виробництво, робітничі спеціальності – на 70%.

В цілому, конкурентних за умовами та зарплатнею вакансій у сфері офісної роботи поменшало, тоді як кількість пропозицій у робітничій сфері помітно зросла.

Вагомі аргументи за перехід у робітничу професію

Під час війни питання фінансової стабільності стоїть дуже гостро. Проте, це не єдина причина для рішучих змін. Марія Абдулліна наводить основні аргументи за перепрофілювання:

Швидкий “вхід” в професію. В багатьох випадках почати заробляти можна вже сьогодні або завтра, після швидкого навчання.

Чіткий розподіл між роботою та особистим життям. В умовах інформаційного та емоційного навантаження можна не “приносити” роботу додому.

Можливість бачити результат. Отримати відчуття досягнення, залученості. Коли результат роботи фізичний, його видно. Так, будівельник може бачити будівлю, до створення якої долучився.

Можливість обрати робочий графік під життєві обставини. В багатьох випадках нестандартний робочий день є суттєвою перевагою. Наприклад, коли можна виконувати роботу погодинно, або у часові проміжки, вільні від навчання.

Зарплатня. Нерідко на робітничих професіях оплата буває вищою за зарплату на офісних позиціях.

Можливість працювати на себе. Працівники сфери краси, крафтового виробництва, послуг з ремонту чудово довели, що робітнича професія може стати прибутковою справою життя.

Чек-ліст для тих, хто хоче змінити професію

На думку психологів, перепрофілювання – це новий досвід та нові навички. Більш того: воно може бути гарною профілактикою вигорання для тих, хто тривалий час виконував одноманітну роботу в офісі.

А ще це можливість згадати про інші свої здібності та інтереси.

“Проінспектуйте” свої суміжні вміння, схильності, вподобання. Нерідко людина має хобі або інтерес до певної сфери, або ж досвід іншої роботи в минулому, здатний стати містком до нової професії.

Випишіть важливі фактори, які мають бути враховані. Наприклад, комусь критичним є працювати в конкретному районі міста, а хтось, навпаки, прагне переїзду задля бажаної роботи. Створіть список професій, які точно для вас не підходять, радить керівниця OLX Робота.

З’ясуйте, які професії наразі найбільш затребувані, яких вакансій на ринку найбільше. Наприклад, на сайті OLX Робота багато шукають кухарів, водіїв, кур’єрів, спеціалістів з манікюру, нянь тощо.

Попри всі складнощі сьогодення, нова робота має подобатись вам бодай за якимось з визначених чинників.

Необхідно визначити внутрішню мотивацію працевлаштуватися на ту чи іншу роботу, розвиватися в ній. Для одних це сам факт заробітку, для інших – графік, розташування, колектив, додаткові бонуси. Усвідомлення реальної мотивації застереже від надшвидкого вигорання.

За словами психологів, важливо також визначити для себе, чому ви хочете змінити напрямок роботи.

SWOT-аналіз – дієвий прийом для пошуку роботи

Визначитись з напрямком руху допоможуть певні прийоми.

Наприклад, SWOT-аналіз. Це метод вивчення всіх сторін процесу або проєкту. У цьому випадку проєкт – це ваша майбутня робота, а проаналізувати треба власні сили й можливості. Мета – зрозуміти, що у вас виходить добре, а що не дуже. Абревіатуру SWOT ми часто чуємо від кар’єрних консультантів, і складається вона з перших літер важливих термінів:

strengths (сильні сторони);

weaknesses (слабкі сторони);

opportunities (можливості);

threats (загрози).

Заробляють навіть новачки. Рейтинг зарплат на OLX Робота за професіями

Пошукачі помічають, що у робітничій сфері непогано платять і є гарні вакансії навіть для новачків. Марія Абдулліна поділяє цю думку і нагадує про важливий момент.

“Якщо мова йде саме про високооплачувану пропозицію, робота часто потребує засвоєння певного набору навичок чи попереднього стажування. Однак в робітничій галузі зазвичай надається навчання “на місці”. Роботодавці мають власні програми навчання специфічній робітничій професії. Це сприяє швидкому “входу” в професії “блакитних комірців”, підкреслює експертка.

В ОLХ Робота проаналізували зарплати у популярних серед роботодавців вакансіях за останні місяці і виявили, що у жовтні, порівняно з серпнем, зарплати зросли. Наприклад, водіям стали платити на 7% більше, рихтувальникам – на 35%, а фасадникам – на 20%.

Рейтинг високооплачуваних професій жовтня за даними OLX Робота:

Далекобійник: 40 000 грн

Рихтувальник: 34 000 грн

Фасадник: 30 000 грн

Пакувальник: 29 500 грн

Оператор кол-центру: 30 000 грн

Як обирати вакансії: поради фахівців

Навіть якщо ви хочете поринути у цілковито нову сферу, не обов’язково шукати роботу з позначкою “для новачків”, кажуть спеціалісти.

Додайте до резюме мотиваційний лист та поясніть, чому саме обрали цей напрямок. Можливо, у вас вже є певні дотичні навички? Або деякі моменти роботи для вас особливо цікаві? Звертайте увагу на вакансії зі стажуванням та допомогою у навчанні.

При пошуку вакансій важливо звертати увагу на текст оголошення: наявність інформації про роботодавця, умови праці, майбутні обов’язки.

Зазвичай вже з того, як саме складена пропозиція, можна багато сказати про майбутнього роботодавця: чи прозоро описується зарплатня та об’єм виконуваної роботи, чи немає дискримінації за статтю/віком/соціальним статусом тощо.

Також бажано пошукати інформацію про роботодавця, відгуки. Тоді ви матимете змогу при контакті з ним порівняти, чи збігається заявлена в вакансії інформація із тим, що вам розповідають. Уточнювальні запитання також будуть доречними.

Далеко не завжди обов’язковим є наявність резюме. Здебільшого у робітничих сферах роботодавець готовий донавчати, а кандидати не завжди мають достатньо релевантного досвіду, на основі якого можна скласти окремий документ.

Подбайте про те, щоб ваш відгук на вакансію був структурованим – містив актуальні контактні дані та ім’я, інформацію про ключові навички. “В таких випадках варто користуватись функціоналом відгуку на вакансію, вбудованим безпосередньо на сайт з пошуку роботи. Наприклад, саме для таких потреб було створено “Профіль Кандидата” на OLX”, зауважує Марія Абдулліна.

Як відгукнутися на вакансію в один клік

Досвід OLX Робота доводить, що у сегменті робітничих спеціальностей резюме майже не працює. Тут, за словами Марії Абдулліної, важливо подавати інформацію структуровано та лаконічно, при цьому зберігаючи особистий контакт з роботодавцем. З сервісом OLX Робота це можливо завдяки функціоналу “Профіль кандидата”.

“Щоб створити профіль, достатньо заповнити лише базову інформацію в особистому кабінеті на вкладці “Шукаю Роботу”: ім’я та контактні дані. За бажанням його можна розширити інформацією про досвід, освіту, наявність водійського посвідчення, знання мов, хобі, тощо”, радить експертка.

У профілі варто вказати про себе таку інформацію:

Ім’я та прізвище, контактні дані та рік народження. Дані про освіту – навчальний заклад, спеціалізацію та роки навчання. Професійний досвід і попередні місця роботи. Навіть неочевидний досвід може бути цінним для роботодавця. Навички, в тому числі водійське посвідчення, знання іноземних мов, додаткові курси, тренінги тощо. Хобі та захоплення, адже вони можуть багато розповісти потенційному роботодавцю про особистість пошукача, а це також важливий фактор при відборі кандидатів.

Таким чином, пошукач може відгукуватися на вакансії в один клік. Це особливо зручно робити з мобільного, коли немає змоги щоразу писати велику кількість тексту або прикріплювати сторонні файли. А роботодавець, отримує необхідну інформацію про кандидата в структурному вигляді та зможе швидко опрацювати відгук.