Кабінет міністрів України змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку

Про це розповів представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram-канал.

Про це розповідає НСН.

В Україні змінили порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку

За даними Мельничука, внесено зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, якими передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги проводиться з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної допомоги.

Тим часом, як обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку.

Також відомо, що Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження військово-лікарської комісії. Це значно спростить процедуру оформлення відпусток і звільнення військових.

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