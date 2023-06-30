В Україні збільшили розмір допомоги на поховання

Верховна рада ухвалила зміни до закону України щодо зміни розміру допомоги на поховання. Скільки становитиме сума виплат

Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо розміру виплати на поховання померлого пенсіонера.

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Телеграм, тепер допомога на похорон пенсіонерів становитиме еквівалент двох пенсій померлого. Про це розповідає НСН.

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При цьому виплата на поховання фінансуватиметься із джерел, з яких провадилася виплата відповідної пенсії.

Проект Закону про внесення змін, спрямованих на регулювання видатків, що фінансуються з Державного бюджету України, зокрема, у сфері соціального забезпечення ухвалено Радою у другому читанні.

Крім того, документ передбачає, що оплата послуг за доставки пенсій та щомісячного довічного грошового утримання здійснюватиметься на кошти джерел, з яких здійснюються відповідні виплати.

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