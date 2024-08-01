В Україні закликали надати бронь від мобілізації галузям садівництва, овочівництва та картоплярства.

Про це повідомили у Мінагрополітики, передають “Новини України – НСН”.

Міністерство звернулося із запитом до ОВА переглянути критерії бронювання, щоб таку можливість для своїх працівників отримали підприємства галузей садівництва, овочівництва та картоплярства.

“Ці галузі на сьогодні мають критичне значення для економіки України”, – наголосив директор департаменту аграрного розвитку Ігор Віштак.

Раніше близько 70% продукції овочівництва вирощували на півдні України. Сьогодні частина цього бізнесу знищена, деякі підприємства переїхали, що вплинуло на ціни на внутрішньому ринку.

В Україні закликали надати бронь від мобілізації бізнесу, який вирощує фрукти та овочі

“Зараз суб’єкти господарювання забезпечують вітчизняний ринок своєю продукцією, і ми повинні сприяти, щоб їхні працівники отримали бронювання”, – сказав Віштак.

Як відомо, 30 липня Кабмін і Міністерство інфраструктури спростили бронювання для перевізників.

Процедура бронювання співробітників підприємств відбувається таким чином:

підприємство, що відповідає критеріям, подає пакет документів до Міністерства;

отримує статус критично важливого;

має можливість в “Дії” забронювати співробітників.

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