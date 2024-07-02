Уряд дозволив збільшити бронювання від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука

Кабмін вніс зміни до положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації. За даними Мельничука, робоча група отримала повноваження подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

Крім того, внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями.

Міністр оборони отримав повноваження приймати рішення на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи про збільшення обсягів бронювання від мобілізації.

В Україні дозволили збільшити бронювання від мобілізації для деяких категорій військовозобов’язаних

Як ми розповідали раніше, в Україні розглядається можливість економічного бронювання від мобілізації для підприємців (ФОП). Такі громадяни отримуватимуть бронь від мобілізації тільки за певних умов.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів № 650 від 5 червня 2024 року, ФОП не може отримати бронь або забронювати своїх працівників, оскільки не міститься в переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних.

Єдина можливість для ФОП отримати відстрочку – виконувати оборонні замовлення чи замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідні для безпосереднього забезпечення обороноздатності країни.

Однак такі ФОП повинні мати договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.

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