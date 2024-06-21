ФОПи можуть отримати бронювання від мобілізації: що для цього потрібно зробити

В Україні розглядається можливість економічного бронювання від мобілізації для підприємців (ФОП). Такі громадяни отримуватимуть бронь від мобілізації тільки за певних умов.

Чи можуть ФОП мобілізувати до армії 2024 року

Відповідно до постанови Кабінету міністрів № 650 від 5 червня 2024 року, ФОП не може отримати бронь або забронювати своїх працівників, оскільки не міститься в переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних.

Єдина можливість для ФОП отримати відстрочку – виконувати оборонні замовлення чи замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідні для безпосереднього забезпечення обороноздатності країни.

Однак такі ФОП повинні мати договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.

Крім того, вже кілька місяців народні депутати розглядають економічний варіант бронювання для ФОП, тобто внесення щомісячного платежу за бронювання від мобілізації. Планується, що ставка за бронь складатиме від 6 тис. до 50 тис грн. Про це йдеться в законопроєкті 11331-1 від 17 червня 2024 року.

Чи сплачують ФОП податки після мобілізації

Під час мобілізації податки та збори самозайнятим ФОП не нараховують. Тобто мобілізованих фізичних осіб-підприємців та осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність, звільнено від нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного податку, а також від подання звітності.

Також мобілізовані ФОПи звільняються від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе, про що йдеться в пункті 25 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Для цього в податкову за місцем реєстрації необхідно подати заяву та копію військового квитка (або іншого документа) з ТЦК, де зазначено дані про мобілізацію. Це потрібно зробити або одразу після мобілізації або протягом десяти днів після демобілізації (закінчення лікування чи реабілітації).

Чи можуть мобілізовані ФОП продовжити роботу

Якщо мобілізований ФОП продовжує діяльність і має найманих працівників, на час мобілізації він може уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату працівникам, розповів адвокат Gracers Сергій Савинський.

Також на уповноважену особу покладається обов’язок нараховувати й утримувати із зарплати чи інших доходів працівників ПДФО, військовий збір та ЄСВ.

Водночас обов’язок сплатити ці податки залишається за самим ФОП. Зробити це потрібно протягом 180 календарних днів після демобілізації.

При цьому мобілізовані ФОП мають право розірвати трудові відносини з працівниками з власної ініціативи.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Відстрочка від мобілізації та бронь – чим відрізняються ці два поняття пояснили у Міноборони