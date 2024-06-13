У Міністерстві оборони України пояснили, чим відрізняються відстрочка від мобілізації та бронь.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої громадяни призовного віку підлягають призову. Також деякі українці можуть отримати відстрочку від служби.

Чим відрізняються ці два поняття розповідають Новини України – НСН з посиланням на Міноборони.

Відстрочка від мобілізації та бронь – чим відрізняються ці два поняття пояснили у Міноборони

У відомстві зазначили, що бронювання від мобілізації надається у зв’язку з працевлаштуванням на підприємствах, компаніях, установах чи організаціях, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності чи економіки держави.

Підприємства, які визначені критично важливими за економічними критеріями, а також надають послуги ЗСУ, можуть забронювати від 50% до 100% своїх працівників. Для цього необхідно пройти певну процедуру та отримати відповідні документи.

Водночас право на відстрочку від призову залежить від наявності підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Відстрочку від мобілізації можна оформити за допомогою реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг” на основі даних з інших державних реєстрів або баз даних, що підтверджують право військовозобов’язаного на одну з відстрочок, зазначених у законі. Порядок оформлення відстрочки за допомогою реєстру “Оберіг” визначає Кабінет міністрів України.

Згідно з чинним законодавством, відстрочка від мобілізації надається за сімейними обставинами, доглядом за інвалідом або людиною похилого віку, а також за станом здоров’я.

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