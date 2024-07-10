Став відмий список організацій, 100% працівників яких отримали бронь від мобілізації

Став відмий список 133 організацій, 100% працівників яких отримали бронь від мобілізації. Це низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування.
Документ Кабміну оприлюднила Судово-Юридична газета, передають «Новини України – НСН».
Зазначається, що новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності.
При цьому, багато комунальних підприємств сьогодні скаржаться на брак персоналу через мобілізацію. Також 100-відсоткової броні не отримали, зокрема, ДСНС-ники.
Отже, наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.
Став відомий перелік цих «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».
Судячи з затвердженого Урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо. При цьому вони відносяться до «критично важливих».
Так, крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових ГО та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть учбовий заклад.
Зокрема, це всеукраїнська ГО «Громадянська мережа «Опора», серед керівників якої Ольга Айвазовська, яка згідно даних відкритих реєстрів була керівником Черкаської міської організації однієї з політичних партій. «Вибори як інструмент демократії — це основа діяльності нашої організації», – вказано на сайті організації.
Також до списку заброньованих входять:
- ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», одним із засновників якого є політтехнолог Віктор Таран. Наразі сайт організації не працює, а соцмережа фейсбук повідомляє, що останнім часом «Ейдос» організував захід «Гастротуризм: досвід ЄС та України»
- ГО «Інститут Київська школа економіки»
- Приватна установа «Університет «Київська школа економіки», де викладають зокрема члени ГО «ДеЮре» Михайло Жернаков та Степан Берко
- ГО «Діксі груп»
- ГО «Інтерньюз-Україна» (очільник якого Костянтин Квурт заявив про необхідність ліквідації Telegram в Україні і про те, що «свобода слова для ліваків»)
- ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»
- ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»
- ГО «Українська академія лідерства», яка займається організацією вебінарів та майстер-класів
- ГО «Український незалежний центр політичних досліджень» (УНЦПД), який займається «підготовкою моніторингових звітів щодо соціально-політичних процесів, формування та реалізації політик»
- ГО «Центр демократії та верховенства права»
- ГО «Центр економічної стратегії»
- ГО «Центр політико-правових реформ»
- Громадська спілка «Фонд архітектури реформ в Україні»
- МБО «Фонд східна Європа»
- ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»)
- Національний фонд досліджень України
- «Академія електронного управління»
- Приватна фірма «ГАРДЕ»
- ТОВ «Делойт і Туш»
- ТОВ «Ежіс Україна»
- ТОВ «КСМ-ГРУП»
- ТОВ «Сан сістемс Девелопмент»
- ТОВ «Соджітз Авто Україна»
- ТОВ «АВЄГА»
- ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК»
- ТОВ «Делойт Технологічні Послуги»
- ТОВ «Міамото Інтернешнл Україна»
- Український фонд соціальних інвестицій
- Національний центр вивчення громадської думки (США)
- Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.
Нижче – відповідний наказ від 21 червня 2024 року і повний список організацій і підприємств.
Список організацій, 100% працівників яких отримали бронь від мобілізації
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