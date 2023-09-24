В Україні з 1 жовтня плату за доставку газу будуть нараховувати по-новому – хто зможе заощадити

В Україні по-новому нараховуватимуть плату за доставку газу. НКРЕКУ розповіла про зміни з 1 жовтня

В Україні вирішили змінити мінімальний розмір річної замовленої потужності для побутових споживачів. Тобто платити за розподіл газу деякі українці будуть у рази меншими.

Як повідомляє прес-служба НКРЕКП, заощадити на доставці газу зможуть споживачі, які зовсім не користуються газом чи опломбували деякі прилади. Про це повідомляє НСН.

Тепер мінімальні обсяги річної замовленої потужності розраховуватимуться з урахуванням лише неопломбованого обладнання споживача.

У НКРЕКП опублікували приклад, скільки можна заощадити на оплаті за розподіл газу:

“Зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких за попередній газовий рік споживання було на мінімальному рівні”, – йдеться у повідомленні.

В Україні з 1 жовтня плату за доставку газу будуть нараховувати по-новому

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