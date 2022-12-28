В Україні введуть нову програму складання іспитів на посвідчення водія – МВС

Міністерство внутрішніх справ України презентувало нову програму складання іспитів на посвідчення водія. Ці нововведення дозволять зробити процес більш прозорим та ефективним

Про нововведення в програмі складання іспитів на права розповідає НСН з посиланням на Автоцентр.

Як розповів на зустрічі з представниками автошкіл начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, тепер на вході до класу, де відбувається складання теоретичного іспиту, висітиме камера з функцією розпізнавання обличчя. Це дозволить верифікувати обличчя кандидата у водії та рандомно вибрати йому місце для складання іспиту у класі.

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Така верифікація в майбутньому дозволить самостійно фотографуватися на посвідчення водія. Для цього СЦ МВС закуплять спеціальне обладнання. Крім цих, будуть запроваджені й інші нововведення під час складання теоретичного іспиту на права. А саме:

ідентифікація (FACE ID) кандидата у водії протягом усього процесу складання іспиту;

фіксація особи та екрана при негативній відповіді на екзаменаційне питання;

запобігання віддаленому доступу до робочих місць;

контроль за поведінкою особи;

відео-фіксація процесу складання іспиту.

Зміни торкнуться також практичного іспиту на права. Зокрема, автомобілі в СЦ МВС оснастять відеореєстратором із чотирма камерами (спереду, ззаду та дві в салоні). На дублюючих педалях установлять датчики натискання. Також буде рандомний вибір екзаменаторів та маршруту для практичного іспиту.

Ще екзаменатор матиме доступ до електронного check-list, face-id кандидата та функції розпізнавання номера транспортного засобу. Результати іспиту автоматично надходитимуть до Єдиного державного реєстру МВС.

У прес-службі відомства зазначили, що ще зобов’язуються закупити вантажні машини, автомобілі з причепами та мотоцикли, яких раніше не було у СЦ МВС. Тобто тепер майбутнім водіям не потрібно шукати такі транспортні засоби для оренди.

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